Vicepremierul Raluca Turcan a declarat ca PNL ia in calcul toate variantele stipulate de Constitutie pentru a se asigura ca vom ajunge la alegeri anticipate.



Intrebata daca liberalii iau in calcul si o posibila demisie a premierului Ludovic Orban, acesta a raspuns: "Nu discutam acum public despre aceasta varianta".

"Sunt doua directii care nu se suprapun acum. Ne-am angajat raspunderea pe alegerea primarilor in doua tururi si vrem ca acest proiect sa treaca, deci motiunea sa fie respinsa. Vrem si anticipate. Daca, de exemplu, aceasta motiune nu trece, atunci avem posibilitatea altor angajari de raspundere care rezolva alte probleme - Sectia speciala, alta proiecte pe justitie pe care n-o sa le anunt acum. PSD poate depune motiune, caci unele i-ar putea deranja atat de tare, ca sunt lucruri la care ei tin in mod deosebit. De exemplu, angajarea raspunderii exclusiv pe pensiile parlamentarilor” daca legea adoptata azi de Camera Deputatilor privind desfiintarea pensiilor speciale pica la CCR", a declarat Raluca Turcan, pentru B1 TV.