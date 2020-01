Avocatii lui Liviu Dragnea au cerut, miercuri, la Tribunalul Bucuresti, recuzarea judecatorului care solutioneaza contestatia la executare a pedepsei, formulata de fostul lider al PSD.



Aparatorii au sustinut ca judecatorul ar fi semnat o cerere adresata de Forumul Judecatorilor din Romania catre Consiliul Superior al Magistraturii de aparare a independentei sistemului judiciar fata de doua categorii de afirmatii facute de Liviu Dragnea "intr-o manifestatie publica si intr-o emisiune politica".

"Am vazut ca ati facut o cerere de abtinere care s-a respins, dar noi facem cerere de recuzare. Este greu de conceput ca astazi sa considerati ca opiniile sale sunt de actualitate si ca el crede ca a fost condamnat ilegal. (...) Este vorba de opinia sa fata de unele manifestari din justitie. Cazul nostru vizeaza chiar cele criticate atunci de clientul nostru. (...) Acele afirmatii vizau faptul ca oamenii nevinovati trebuiau pusi in catuse si ca aceasta nu este justitie", a declarat avocatul Liviu Popescu, informeaza Agerpres.

Solicitarea fostului lider PSD urmeaza sa fie solutionata de un alt judecator de la Tribunalul Bucuresti, care va decide daca repartizeaza contestatia la un alt magistrat.

Pe 27 mai 2019, Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv de Instanta suprema la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pentru instigare la abuz in serviciu in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman.

Conform rechizitoriului intocmit de DNA, Floarea Alesu, director executiv al DGASPC Teleorman, in schimbul unor foloase necuvenite, a procedat la mentinerea ilegala in posturi a doua angajate - Adriana Botorogeanu si Anisa Niculina Stoica.

Cele doua nu s-au prezentat la serviciu si nici nu au prestat vreuna dintre activitatile inscrise in contractul lor de munca semnat cu DGASPC Teleorman, desfasurandu-si de fapt activitatea la sediul Organizatiei PSD Teleorman, a aratat DNA.

Potrivit procurorilor, Dragnea a determinat-o pe Stoica sa se angajeze si sa fie remunerata in cadrul DGASPC Teleorman. El a mai fost acuzat ca a contribuit, prin influenta pe care o avea in calitate de presedinte al CJ Teleorman, ca Adriana Botorogeanu si Anisa Niculina Stoica sa fie mentinute in functie la DGASPC Teleorman.