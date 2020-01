Curtea Constitutionala a Romaniei discuta, miercuri, sesizarea PSD asupra proiectului pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul transportului de persoane, pentru care Guvernul si-a angajat raspunderea.

PSD a depus la Curtea Constitutionala sesizarea de neconstitutionalitate pe proiectul pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul transportului de persoane, pentru care Executivul si-a angajat raspunderea in Parlament.

In sesizare se arata ca proiectul de aprobare a OUG 51/2019 se afla in dezbaterea comisiilor de specialitate ale Camerei Deputatilor. Acest proiect propune eliminarea transportului rutier judetean de calatori din sfera serviciilor publice, situatie in care acesta se va desfasura in regim comercial, cu respectarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere.

Prin proiectul de act normativ pentru care Guvernul si-a angajat raspunderea se propune abrogarea prevederilor din OUG nr. 51/2019, astfel incat transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judetean sa intre in sfera serviciilor publice.

"Raportat la situatia conflictuala de natura constitutionala intre procedura legislativa parlamentara in derulare si initiativa legislativa recunoscuta Guvernului pe cale de exceptie de a promova acte normative, mentionam urmatoarele: Potrivit art. 61 din Constitutia Romaniei, republicata, 'Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului roman si unica autoritate legiuitoare a tarii'. Prin angajarea raspunderii, Guvernul a incalcat prevederile constitutionale privind unica autoritate legiuitoare reprezentata de Parlament si deciziile Curtii Constitutionale. Astfel, in conditiile in care, in cadrul dezbaterilor parlamentare exista proiecte de lege sau initiative legislative care urmeaza sa reglementeze diferite aspecte ale vietii politice sau sociale, Guvernul are obligatia de a se prezenta la dezbaterile parlamentare, a sustine puncte de vedere si posibilitatea de a formula amendamente", se mai sustine in sesizare.

PSD mai considera ca, "atunci cand Guvernul isi angajeaza raspunderea asupra unui proiect de lege, acesta prin obiectul reglementarii trebuie sa contina prevederi ce se circumscriu clar doar asupra unui singur domeniu".

"Folosirea acestui mijloc constitutional nu ingaduie sa se aduca, prin acelasi proiect de lege, modificari sau completari mai multor legi in vigoare care, in esenta lor, au fost adoptate de Parlament in mod distinct, avand in vedere relatiile sociale diferite pe care le reglementeaza, precum si natura legilor (organica sau ordinara), chiar daca acestea s-ar referi la un domeniu unitar al vietii social-economice", se mai arata in sesizare.

De asemenea, s-a ignorat obligativitatea solicitarii avizului Consiliului Economic si Social, care este statuata de catre Curtea Constitutionala prin Decizia nr. 618/2018, mai precizeaza PSD in sesizare.

In ceea ce priveste urgenta considerata de Guvern ca motiv pentru promovarea unor modificari prin procedura angajarii raspunderii, aceasta nu poate fi retinuta, se mai mentioneaza in sesizare, adaugandu-se ca, in prezent, dispozitiile referitoare la transportul de persoane sunt in derulare si se aplica in conformitate cu prevederile continute de OUG nr.51/2019, prevederi ce produc efecte depline pana la finalizarea procedurii parlamentare de adoptare sau de respingere a ordonantei. Mai mult, faptul ca Guvernul nu poate intrerupe un proces de legiferare a fost deja stabilit prin Decizia CCR nr. 1431/2010, precizeaza PSD, potrivit Agerpres.