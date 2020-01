Raluca Turcan a anuntat data posibila pana la care se vor organiza alegerile anticipate si intentioneaza sa le organizeze in aceeasi perioada cu alegerile locale.

"Alegerile anticipate nu sunt reglementate in detaliu. Va fi nevoie de reglementarea organizarii alegerilor anticipate. Daca ne gandim la momentul maxim pana la care am putea sa suprapunem alegerile anticipate cu alegerile locale, undeva pana in 28 iunie ar trebui sa incheiem ambele alegeri. Nu intentionam sa le punem chiar in aceeasi zi, ci la o diferenta fie de o zi, fie de maximum o saptamana", a declarat Raluca Turcan.

"Daca aceasta motiune va trece si vom ajunge la situatia declansarii alegerilor anticipate, care presupun respingerea in Parlament a doua Guverne consecutive, PNL va sustine alegerile anticipate, deci nu vom sustine investirea urmatoarelor doua Guverne. Insa, motiunea PSD este exclus sa o votam", a mai spus Turcan, potrivit g4media.ro.