Politica • 28 Ianuarie 2020 • 16:10 16:10 Lectura de 2 minute

Deputatul USR Claudiu Nasui a apreciat marti ca proiectul de eliminare a pensiilor speciale a fost adus in dezbatere parlamentara dintr-un motiv "strict electoralist", in contextul in care Uniunea Salvati Romania a cerut acelasi lucru de mai bine de doi ani, fara rezultat.



"Cred ca asistam cu totii la un spectacol de ipocrizie. De doi ani si jumatate de cand USR a depus primul proiect de abrogare a pensiilor speciale, el a fost tergiversat prin toate tertipurile de procedura posibila in Parlament. Fosta noastra lidera de grup, Cristina Pruna, a cerut de peste 20 de ori punerea pe ordinea de zi a acestui proiect. Motivul pentru care el este pus acum pe ordinea de zi este unul strict electoralist. Dar e bine ca l-ati pus, totusi. Mai bine mai tarziu decat niciodata", a spus el, in cadrul dezbaterilor din Camera Deputatilor. Pe de alta parte, deputatul USR a atras atentia asupra faptului ca proiectul, in forma actuala, risca sa fie atacat la Curtea Constitutionala. "Proiectul de lege, asa cum era avansat de USR, avea o serie de prevederi care il faceau constitutional. Daca noi facem un alt proiect acum, ne mandrim ca am eliminat pensiile speciale, dar de fapt punem in proiectul nostru samanta care sa fie apoi baza unei declaratii de neconstitutionalitate din partea CCR, de fapt mintim poporul si amagim pe toata lumea care se uita la noi", a precizat Nasui, informeaza Agerpres. Nasui i-a indemnat pe parlamentari sa voteze in favoarea proiectului. Citeste si: Valeriu Steriu, despre sansele motiunii de cenzura: Inca cinci voturi "Speram ca votul de azi sa fie, totusi, unul pozitiv. Si daca pica la Curte acest proiect, speram sa revenim cu exact un proiect constitutional, ca macar pe viitor toate pensiile speciale sa fie eliminate. (...) Eu nu am o problema cu pensiile mari, daca cineva a muncit toata viata si a avut un salariu mare si a contribuit foarte mult toata viata. Nu am absolut nicio problema sa aiba o pensie mare. Am in schimb o problema cu cineva care are 74.000 de lei pensie pe luna, pentru ca a exploatat o formula de calcul intr-o lege speciala, facuta special pentru o categorie. Asta e intolerabil", a mentionat deputatul. Camera Deputatilor a inceput, marti, in sesiune extraordinara, dezbaterile asupra proiectului privind eliminarea pensiilor speciale.

Te-ar putea interesa si: