Lectura sub un minut

Deputatul PNL, Florin Roman, a declarat, in timpul dezbaterii proiectului de eliminare a pensiilor speciale din plenul Camerei Deputatilor, ca cea mai "nesimtita" pensie speciala din Romania este de 77.000 de lei.

"Cea mai nesimtita pensie speciala din Romania este in prezent de 77.000 de lei, pensia unui fost comandant magistrat de penitenciar in perioada comunista. In 2017, aceasta pensie era de 33.400 de lei. Astazi, ea a ajuns la 77.000 de lei. Ii rog pe cei care nu vor sa vada adevarul sa incerce macar sa urmareasca cifre. Si, pentru ca sa nu existe niciun dubiu ca initiatorii si parintii pensiilor speciale, cei de la PSD, vor astazi altceva, vreau sa precizez ca sunt noua legi speciale care reglementeaza pensii speciale", a declarat Florin Roman, potrivit antena3.ro.