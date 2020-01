Fostul ministru al Muncii, Olguta Vasilescu, a reactionat dupa ce ministrul Sportului, Ionut Stroe, a declarat ca orasul Craiova ar putea deveni unul important pentru sport, avand in vedere investitiile in baza sportiva.

"Ce tare! Un liberal isi asuma intreaga baza sportiva din Craiova (stadion de fotbal, polivalenta, stadion de atletism) construita de PSD si traseaza sarcini cand sa se termine stadionul de altetism. Se termina in doua luni, ca a avut grija tot PSD de asta... Dar voi, cei de la PNL, ati varuit macar o lacra de gard in Craiova, in ultimii 30 de ani? Spre stiinta individului care s-a proptit in scaun de ministru si crede ca de acolo poate da ordine PSD, Craiova are deja bazin olimpic, in Parcul Acvatic... Ca sa nu mai vorbim ca nici nu stie de cine apartine bazinul Laguna Albastra macar! La munca, nu la cersit voturi si la facut pe seful!", a scris Olguta Vasilescu pe Facebook.