ALDE a transmis ca observa "foarte mult populism" in abordarea proiectului ce priveste eliminarea pensiilor speciale si considera ca vor exista consecinte in spatiul public.

"Astazi ar trebui sa intre la vot in Camera Deputatilor proiectul privind eliminarea pensiilor speciale. Din pacate, vedem foarte mult populism in abordarea acestui subiect, iar acest lucru are consecinte in spatiul public (printre care protestele din justitie).

Din punctul ALDE de vedere, in cazul sistemului de justitie nu trebuie neglijat dezechilibrul existent, care afecteaza grefierii si personalul auxiliar. Totodata, in cazul magistratilor, trebuie sa existe un anumit regim care sa le dea confortul necesar, pentru a avea totala independenta in exercitarea atributiilor si responsabilitatilor pe care le au.

ALDE considera ca pentru un astfel de proiect ar trebui ca toate partidele parlamentare sa mearga in comisiile de specialitate pentru a exista o discutie serioasa cu privire la schimbarea sistemului privind pensiile speciale. Nu este firesc ca in prag de alegeri sa ajungem sa luam niste decizii populiste care nu rezolva in niciun fel problema bugetara si care afecteaza mai multe categorii profesionale.

De aceea, ALDE sustine ca astazi, in Camera Deputatilor, proiectul de lege sa fie retrimis in comisiile de specialitate pentru a fi dezbatut si analizat impreuna cu reprezentantii categoriilor profesionale vizate", a transmis ALDE pe pagina de Facebook.