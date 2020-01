Ministrul Finantelor a anuntat ca se vor efectua doua controale la Primaria Capitalei pentru a ananliza cheltuielile din bugetul alocat de catre Guvern pentru retelele de termoficare.

”Nu a mai fost nici un control la Primaria Bucuresti de zece ani. Primaria s-a imprumutat anul trecut din Trezorerie, desi primise bani de la guvern pentru subventie. Ministerul Finantelor are in atributii controlul banilor publici cheltuiti, sa vedem daca au fost sifonati. Vom incepe un control cu doua echipe, de la Inspectia economico – financiara si Corpul de control. Trebuie sa vedem daca banii din programe au fost folositi in interes si folos personal”, a spus marti Florin Citu in cadrul unei conferinte de presa.

Gabriela Firea, edilul Bucurestiului, a fost acuzata de catre Florin Citu inca de saptamana trecuta ca a cheltuit o mare parte din bugetul alocat de catre guvern pentru a plati clientela de partid, potrivit G4Media.ro.