Ministrul Finantelor a mentionat faptul ca Romania nu va avea probleme in urma unei eventuale crize globale datorita bugetului conservator pe care l-a construit.

"Riscul ca Romania sa sufere de pe urma unei crize globale este foarte foarte mic, aproape de zero. Am construit un buget conservator, sunt mai multi bani alocati pentru investitii care se pot face si asta inseamna ca in acest an ne asteptam ca o contributie mai mare la cresterea economica sa vina de la investitii, nu de la consum. Am spus asta si in Strategia fiscal-bugetara prin modul in care am selectat proiectele. Nu imi este teama nici de o incetinire globala, Romania este OK, iar increderea investitorilor...cand am iesit pe pietele internationale au fost 12 miliarde de euro oferiti pentru Romania. Un maxim istoric. Investitorii au avut incredere sa vina cu 12 miliarde de euro catre Romania. Este clar ca Romania merge intr-o directie OK" a adaugat Florin Citu in cadrul unei conferinte de presa, potrivit antena3.ro.

Modul in care investitorii straini fac evaluarea Romaniei trebuie analizat, iar acest lucru se poate efectua prin constatarea evolutiei dobanzilor care se afla intr-o continua scadere in fiecare luna.

In cadrul declaratiilor, Florin Citu a mentionat si faptul ca in anul 2020 Codul Fiscal nu va fi modificat.