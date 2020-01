Fostul premier Viorica Dancila a declarat ca nu are de ce sa isi asume ce s-a intamplat la protestele Diasporei din 10 august 2018.



Intrebata, la postul Digi24, daca isi asuma evenimentele din acea zi, Viorica Dancila a raspuns: "Nu am de ce sa imi asum 10 august. Eu cred ca justitia trebuie sa spuna cine a fost vinovat si cine nu a fost vinovat. Nu sunt multumita pentru ca au fost violente, si impotriva cetatenilor, dar si impotriva organelor de ordine publica", potrivit b1.ro.

Aceasta a mai afirmat ca nu are nicio vina pentru ca in acea perioada se afla in concediu.

"Nici pe Carmen Dan nici pe altcineva eu nu pot sa-i acuz. Nu pot sa acuz pe nimeni. Eu vreau justitia sa imi spuna cine este de vina. Vreau o ancheta sa imi spuna: 'domnule, a gresit", a mai spus Dancila.