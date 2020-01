Mihai Fifor, fostul secretar general al PSD, sustine ca social-democratii se opun initiativei PNL de privatizare a sistemului de Sanatate.

"PSD se opune privatizarii mascate a Sanatatii, initiate de PNL.

Guvernul PNL intentioneaza sa dea o ordonanta pentru privatizarea programelor de sanatate publica. In urma unei initiative a PSD, prin OG 24/2019, agentii privati puteau asigura si deconta tratamentele prevazute in programele de sanatate publica, aflate in coordonarea Casei Nationale de Sanatate, DOAR in situatia depasirii capacitatii din unitatile sanitare ale statului.

Acum, prin proiectul PNL, se prevede ca spitalele sau clinicile private sa poata presta si deconta inclusiv serviciile din programele de sanatate publica si in Actiunile Prioritare gestionate de Ministerul Sanatatii.

Astfel, PNL intentioneaza sa dea acces furnizorilor privati la tratamentele scumpe sau de urgenta. In acest fel, bugetele care pana acum erau alocate unitatilor de stat vor trebui impartite cu cele din privat, in functie de serviciile prestate.

Problema e ca la agentii privati, tarifele sunt intotdeauna mai mari decat sumele decontate de stat si apare obligatia de 'co-plata'.

Simplificand problema, proiectul PNL inseamna sa se ia bani de la pacientii care nu isi permit tratamentul medical contra-cost si sa ii mute la pacientii care isi pot permite tratamentul intr-o clinica privata, care presupune co-plata, peste suma asigurata de stat.

Pe cale de consecinta, mai putini pacienti vor putea fi tratati gratuit la stat si din ce in ce mai multi dintre acestia vor fi obligati sa se trateze contra-cost la privat.

O astfel de abordare este o privatizare mascata a programelor de sanatate publica si a celor de urgenta, care contravine dreptului la Sanatate garantat de Constitutie pentru toti cetatenii.

In mod necesar, daca la stat nu vor mai ajunge banii decat pentru un numar mai redus de pacienti, atunci ceilalti vor trebui sa mearga la privat si sa scoata bani din portofel pentru a obtine tratamentul de care poate depinde chiar viata lor.

PSD se opune categoric acestei tentative de privatizare mascata a Sanatatii Romanilor.

Sanatatea este un drept, nu un bun comercial care se obtine doar contra-cost", a scris Mihai Fifor pe Facebook.