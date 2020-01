Fostul premier Viorica Dancila este de parere ca ministrul Finantelor, Florin Citu, ar trebui sa justifice in Parlament cum a cheltuit 40 de miliarde de lei, bani pe care i-a imprumutat in doua luni si jumatate, in timp ce PSD a imprumutat 79 de miliarde de lei in doi ani si jumatate.



"Daca ar exista corectitudine si transparenta, domnul ministru al Finantelor ar trebui sa vina si sa spuna ce plati a facut domnia sa in noiembrie si decembrie? Faptul ca nu vrea sa mearga in Parlament si sa vina cu toate cheltuielile care sa justifice imprumuturile extraordinar de mari pe care le-a facut, 40 de miliarde in doua luni si jumatate, in timp ce Partidul Social Democrat in doi ani si jumatate a imprumutat 79 de miliarde. Sa vedem ce cheltuieli a facut, ce plati a facut si cum s-a ajuns la acest deficit", a afirmat Dancila luni seara, la Digi 24, potrivit Agerpres.

Potrivit Vioricai Dancila, in luna octombrie 2019, cand PSD a iesit de la guvernare, deficitul era de 2,8%.

"In luna octombrie, deficitul era de 2,8%. Deci, in momentul in care am iesit de la guvernare, deficitul era de 2,8%. Noi nu am luat in calcul ca va trece motiunea de cenzura. Am luat in calcul ca ne vom incadra in tinta de deficit de sub 3%, tinta de deficit pe care am respectat-o si in 2018", a precizat Dancila.