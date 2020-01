Emil Constantin, fostul lider USR, a anuntat pe o retea de socializare ca mai multi membri USR Zarnesti au trecut de partea PNL pe fondul nemultumirii conducerii.

Emil Constantin: USR este "o societate cu actionar unic”



Mai multi membri ai organizatiei USR Zarnesti s-au declarat nemultumiti de liderul Dan Barna si drept urmare s-au inscris, saptamana trecuta, in PNL. Fostul lider USR a anuntat aceasta reprofilare pe pagina sa oficiala de Facebook. Acesta a adaugat de asemenea faptul ca Uniunea Salvati Romania s-a transformat „intr-o societate cu acţionar unic”.

"USR insemna candva o poezie frumoasa, recitata de un copil inocent. Pe masura ce timpul a trecut, am descoperit ca Politica Altfel nu era deloc cea la care ma asteptam. Regret sa spun ca am constatat ca in USR democratia si spiritul de echipa au valoare doar de slogan. Usor-usor, USR Neamt mi s-a aratat a fi mai degraba o societate cu actionar unic, in care nu conta decat ascultarea si obedienta. De aceea, oamenii pe care i-am adus alaturi s-au demotivat treptat si s-au retras. Am ajuns sa fiu judecat si marginalizat de colegii de nivel superior pentru ca aveam puncte de vedere care nu conveneau. Nu pot fi performant si nu pot ramane intr-un partid in care diferenta de opinie si gandirea critica sunt sanctionate ca delicte" a scris Emil Constantin intr-o postare pe Facebook.

"Vom intari echipa PNL Zanesti pentru ca aceasta comuna nu mai merita si nu mai trebuie sa fie condusa in acest stil autocrat si lipsit de viziune. Multumesc pentru primire, sustinere si incredere presedintelui Mugur Cozmanciuc, prim-vicepresedintelui Andrei Carabelea si intregii echipe a PNL Neamt" a mai adaugat fostul lider USR. potrivit Adevarul.ro

Modul de conducere a partidului si inlaturarea anumitor oameni politici din interiorul acestuia a facut ca la adresa actualului lider USR si a intregii sale echipe sa se ridice controverse.