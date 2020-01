Fostul premier Sorin Grindeanu a declarat, duminica, la Conferinta de alegeri a PSD Timis, ca partidul nu mai are forta si ca a pierdut 60% dintre votanti in ultimii trei ani.



Potrivit lui Grindeanu, Marcel Ciolacu "face eforturi supraomenesti" pentru a gestiona lucrurile in Parlament.

"Din punctul meu de vedere, PSD-ul a fost adus intr-o situatie dificila. Nu mai avem forta, in aproximativ 3 ani am pierdut aproximativ 60% din votanti. Incepem sa nu mai contam in lupta politica decat prin majoritatea parlamentara, dar este tot mai greu sa mentinem acest echilibru. Prietenul meu, Marcel, face eforturi supraomenesti pentru asta si ii datoram destul de mult in acest moment pentru modul in care a gestionat lucrurile in Parlament. Aceasta cadere nu este generata de forte ale evolutiei istorice, este generata in primul rand de greseli personale, de greseli de management, de autism politic si de orbire strategica. Am guvernat cu crestere economica, am avut resurse destule, am facut multe lucruri bune. In plus, nu am avut o opozitie puternica, sigur, am avut un adversar, pe Klaus Iohannis, dar asta nu justifica aceasta cadere. Trebuie o analiza cinstita, corecta si pentru prima data o analiza care sa aiba urmari serioase asupra organizarii partidului", a apus Sorin Grindeanu, conform Hotnews.ro.