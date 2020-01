Deputatul PSD Ana Birchall a anuntat, astazi, ca si-a dat demisia din grupul PSD din Camera Deputatilor.



Ea sustine ca acest demers reprezinta "o formalitate".

"As vrea sa va spun ca astazi am indeplinit o formalitate: am inaintat Biroului Permanent al Camerei Deputatilor demisia mea din grupul parlamentar PSD.

Voi continua sa reprezint interesele celor care m-au votat, cu acelasi profesionalism si responsabilitate, respectand juramantul depus, in calitate de deputat neafiliat. Cel putin pentru moment...", a scris pe Facebook Birchall.

Amintim ca Birchall a fost exclusa din PSD in noiembrie 2019, atunci cand a votat pentru investirea Guvernului Orban.