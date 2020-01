Ambasadorul Statului Israel in Romania, David Saranga, a declarat ca antisemitismul, xenofobia, rasismul fac parte din societate in Europa si ca fiecare guvern trebuie sa lupte impotriva lor.



"Traim intr-o epoca grea, vedem aici si prin Europa ca antisemitismul, xenofobia, rasismul fac parte din societate. Fiecare guvern trebuie sa lupte impotriva fenomenelor respective. (...) Valorile europene nu merg mana in mana cu antisemitismul sau cu xenofobia", a afirmat Saranga la o ceremonie organizata de Primaria sectorului 6 la Memorialul Holocaustului pentru a marca Ziua Internationala a Comemorarii Victimelor Holocaustului, care a fost urmata de un simpozion la Palatul Parlamentului, relateaza Agerpres.

Diplomatul a amintit ca 27 ianuarie e ziua in care lagarul Auschwitz-Birkenau a fost eliberat. "Trebuie sa ne gandim ca Holocaustul a avut loc in toata Europa. Inainte de al Doilea Razboi Mondial, 800.000 de evrei au locuit pe pamant roman. Jumatate dintre ei, 400.000 de evrei, erau ucisi aici, in Romania. Nu exista viitor fara trecut si memoria face parte importanta din trecut. (...) Guvernul roman face mult pentru a pastra memoria", a declarat ambasadorul.

De asemenea, el a amintit ca presedintele Klaus Iohannis a vizitat Israelul saptamana trecuta impreuna cu mai mult de 40 de sefi de stat pentru a comemora Ziua Holocaustului.

In opinia lui Saranga, faptul ca luni premierul Ludovic Orban se afla la Auschwitz impreuna cu presedintele Israelului si multi alti demnitari arata ca Romania si-a asumat responsabilitatea si are obligatia de a pastra memoria Holocaustului.

Citeste si: Ministrul Sanatatii a creat o linie speciala de acces pentru...

"Marcam astazi Ziua Internationala de Comemorare a Victimelor Holocaustului si onoram memoria celor care au pierit pe nedrept, sub justificarea diferentelor etnice. Astazi, mai mult ca oricand, vocea noastra trebuie sa fie puternica si sa spunem raspicat: 'Nu vom uita niciodata si nu vom permite sa fie rescris acest moment dureros din istorie!'. Eforturile poporului roman de combatere a antisemitismului si a oricaror forme de discriminare, rasism si xenofobie s-au intensificat in ultimii ani", a declarat primarul sectorului 6, Gabriel Mutu.

El a mentionat ca Primaria sectorului 6 va organiza anual, pe 27 ianuarie, impreuna cu comunitatea evreiasca, evenimentul menit sa marcheze Ziua Internationala a Comemorarii Victimelor Holocaustului.

Mutu a adaugat ca anul viitor manifestarea va fi completata si cu "Marsul Vietii", dupa modelul celui care are loc la Iasi.

Nu in ultimul rand, el i-a comunicat viceprimarului Ierusalimului, Zvika Cohen, propunerea de infratire intre orasul pe care acesta il reprezinta si sectorul 6.

Citeste si: Deputatul Ioan Cupsa: PNL va sustine desfiintarea pensiilor speciale

Episcopul vicar patriarhal Ieronim Sinaitul a spus ca Biserica, crestinismul promoveaza in lume iubirea, intelegerea intre oameni, cooperarea.

"Intotdeauna, noi vom fi pentru a condamna xenofobia, pentru a condamna fanatismul. Suntem pentru a promova dragostea si intelegerea intre oameni", a afirmat Ieronim Sinaitul.

Potrivit acestuia, antisemitismul a fost "o mare eroare a gandirii umane".

"Avem datoria sa pomenim memoria decedatilor. Nu avem voie sa le ingropam amintirea prin complotul tacerii si mai ales prin a nu face nimic sau prea putin in memoria lor", a subliniat rabinul Josef Wasserman.

Citeste si: Rares Bogdan: Guvernul Orban va continua "depesedizarea"...

In cadrul ceremoniei de la Memorialul Holocaustului, rabinii au spus rugaciuni, au fost aprinse lumanari si au fost depuse coroane de flori din partea ambasadorului Saranga, a viceprimarului Ierusalimului, a edilului Mutu, a Camerei Deputatilor, Ministerului Apararii Nationale, Patriarhiei Romane, Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania etc.

Evenimentul a fost urmat de simpozionul pe tema "Rolul comunitatii evreiesti in dezvoltarea Bucurestiului: trecut, prezent si viitor".