Deputatul liberal Ioan Cupsa a anuntat, luni, ca PNL va sustine proiectul de lege privind pensiile speciale, dar nu si amendamentele facute de presedintele Comisiei pentru munca, social-democratul Adrian Solomon.



"Maine, PNL, ca si initiator, va sustine proiectul de desfiintare a pensiilor speciale, dar nu vom sustine amendamentele pe care le-a facut Solomon, presedintele Comisiei de munca, de la PSD, care nu-si au rostul. PNL isi doreste ca principiul contributivitatii sa se aplice intotdeauna atunci cand se calculeaza pensii, cu exceptia pensiilor militare", a declarat, pentru Agerpres, deputatul Cupsa.

Potrivit acestuia, amendamentele pe care le-a facut Adrian Solomon se refera la pensiile viagere ale sportivilor care au obtinut rezultate deosebite si indemnizatiile pe care le primesc oamenii de cultura si oamenii de stiinta, academicienii cu rezultate deosebite.

"Nu vom sustine in niciun caz acest amendament. Isi bat joc de aceasta lege. Deci noi o sustinem si o vom vota, dar fara acele amendamente pe care le-a adaugat Comisia pentru munca, aruncand-o in derizoriu. Sper ca si cei din PSD vor vota asa cum s-au laudat. Aceasta lege este un inceput intr-o reforma a felului in care se calculeaza pensiile in Romania. Ar trebui sa ajungem cu totii sa incasam pensii din aplicarea principiului contributivitatii, cu exceptia militarilor, asa cum se intampla in alte tari civilizate", a subliniat Cupsa.

Ca efecte ale acestei legi, deputatul jurist Cupsa a mentionat ca va disparea notiunea de pensii speciale, "desi este vorba despre o indemnizatie pe care parlamentarii o vor putea incasa la varsta pensionarii" si vor disparea celelalte pensii speciale, cele care sunt calculate pe alt principiu decat contributivitatea, cu exceptia pensiilor militare.

Citeste si: Rares Bogdan: Guvernul Orban va continua "depesedizarea"...

Privitor la miscarile de protest din sistemul judiciar, deputatul a declarat ca magistratii si grefierii nu pot sa faca greva, fiindu-le interzisa greva prin lege.

"Eu sper ca la greve nu se va ajunge pentru ca magistratii si grefierii nu pot sa apeleze la greva, fiindu-le interzisa greva prin lege. E interzis de Legea dialogului social. E text de lege", a subliniat deputatul.

Plenul Camerei Deputatilor se reuneste marti, in sesiune extraordinara, pentru a se pronunta asupra proiectului de lege privind desfiintarea unor pensii speciale.