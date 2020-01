PSD se opune proiectului lansat de PNL cu privire la privatizarea programelor de sanatate.

"PSD se opune categoric proiectului lansat de PNL privind privatizarea programelor de sanatate. Sanatatea este un drept constitutional garantat pentru TOTI cetatenii, nu doar pentru cei cu venituri mari, asa cum vrea PNL!

Pe intelesul tuturor, privatizarea programelor de sanatate publica inseamna ca bugetul pentru tratamentele mai scumpe sau cele de urgenta sa se imparta si cu spitalele private. Deci in mod evident vor ramane mai putini bani la spitale de stat.

Altfel spus, vor fi mai putini pacienti care se vor putea trata GRATUIT la stat si din ce in ce in ce mai multi pacienti care vor trebui sa se trateze CONTRA-COST in clinicile sau spitalele private.

Voi ce credeti? Aceasta privatizare a Sanatatii este in interesul oamenilor sau este, mai degraba, o 'afacere' de partid a PNL?", a scris pe Facebook PSD.