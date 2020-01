Prim-vicepresedintele PNL, Rares Bogdan, a anuntat duminica seara ca Guvernul va continua "depesedizarea" institutiilor publice.



Europarlamentarul liberal considera ca Romania a "involuat cu PSD" la conducere.

"Sunt pe coridoarele puterii sau la butoanele puterii. Tara aceasta nu a evoluat, a involuat cu PSD si cu oamenii promovati de ei. Noi nu vom putea decat sa baltim daca nu vom duce schimbarea pana la capat si daca nu ne vom asuma toate schimbarile pe care le-am promis in fata cetatenilor. Eu stiu ca pot fi, astazi, dureroase anumite lucruri sau pot parea ca sunt prea radicale, dar asta e. Ne-am asumat lucrurile acestea. Nu poti face lucruri mari decat daca gandesti mare. Nu poti schimba Romania, nu poti moderniza Romania, nu poti reforma Romania decat daca te uiti inainte, nu in stanga, nu in dreapta", a declarat Rares Bogdan, duminica seara, in direct pe B1 TV, in emisiunea „Dosar de politician" moderata de Silviu Manastire, potrivit b1.ro.