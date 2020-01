Eugen Tomac, presedintele PMP, a declarat ca partidul sau va depune un amendament prin care si presedintii Consiliilor Judetene sa fie alesi tot in doua tururi.

"Categoric, votam impotriva unei eventuale motiuni, din motive de sustinere a Guvernului si in primul rand, noi am cerut premierului Orban sa-si asume ferm, atunci cand am dat votul pentru investire, ca va promova acest proiect si iata ca se intampla ceea ce ne asteptam, Guvernul isi pune pe masa mandatul si isi asuma revenirea pentru alegerea primarului in doua tururi", a declarat Eugen Tomac.

"In mod clar, amendamentul PMP pentru aceasta initiativa vizeaza ca presedintele Consiliului Judetean sa fie ales exact asa cum propunem sa fie alesi si primarii, in doua tururi, asa cum este ales presedintele Romaniei. Credem ca si presedintele judetului, presedintele CJ trebuie sa fie ales tot prin vot direct de catre cetateni si tot in doua tururi, pentru a avea legitimitate si sustinere totala din partea comunitatii. Deci mi se pare absolut firesc ca asa cum cerem ca primarii sa fie alesi in doua tururi si presedintele CJ sa fie votat de toti cetatenii, tot in doua tururi", a mai spus Tomac, potrivit hotnews.ro.