Florin Citu, ministrul Finantelor, a declarat ca si-a taiat din salariu, iar acum castiga 12.000 de lei.

"Mi-am limitat salariul, este 12.000 lei. Mi-a scazut salariul, sa stiti, de la Senat aici. Nu doar l-am inghetat, mi-a si scazut. Este vorba de faptul ca, da, incercam si prin acest mod de a tine cheltuielile sub control. Mai este ceva aici. Venim de la un deficit de 4% anul trecut. Intrebarea este cu cat apesi de tare frana. Eu nu vreau ca politica fiscala din Romania sa fie inca o sursa de frana in economie", a declarat ministrul Finantelor.

"Restructurarea a inceput prin faptul ca Guvernul are 16 ministere, in loc de 27 cate avea inainte, acesta e primul pas. Acum stiti ca fiecare minister va avea o ordonanta de reorganizare prin care se va reorganiza in interior", a spus Florin Citu, potrivit antena3.ro.