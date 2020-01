Florin Citu, ministrul Finantelor, a declarat ca este evident faptul ca social-democratii vor sa controleze tot, iar PNL incearca acum sa repare tot ce au distrus acestia in ultimii 3 ani.

"Proiectul ca Parlamentul sa intervina direct in modul de administrare a datoriei publice va arunca in aer investitorii. Daca investitorii straini aud de asa ceva, iarasi o sa avem probleme. Asa cum au facut cu Ordonanta 114, aceiasi oameni care au venit cu Ordonanta 114 vin cu aceasta ideea tampita, dar nu au alte idei, decat sa controleze, sa stranga, sa tina totul sub control, si cine? Niste oameni care nu se pricep, sunt oameni care nu au experienta si nici expertiza in acest domeniu (...) Este clar ca socialii vor sa controleze tot. Anul trecut voiau sa controleze Banca Nationala, sa ia deciziile Bancii Nationale, acum si decizia de administrare a datoriei publice", a declarat Florin Citu.

"Deficitul bugetar la 10 luni a crescut, era 1 miliard de lei in 2016, in 2017 de 7 miliarde, in 2018 de 21 miliarde si in 2019 de 29 miliarde lei. De acolo vin problemele, de la 3 ani de guvernare PSD care au creat aceasta problema in buget. Acest deficit este cel pe care trebuie sa il imprumutam azi, dar in noi au incredere pietele si noi azi ne imprumutam mai ieftin, pentru ca stiu ca vom corecta lucrurile. Noi azi corectam ce au facut acesti oameni in ultimii 3 ani", a mai spus ministrul Finantelor.

"Acesta este testul investitorilor pentru acest Guvern si mie mi se pare ca este cel mai bun test al modului in care administreaza acest Guvern Romania. Imprumuturile le facem transparent. (...) Imprumuturile au doua destinatii: de acoperit deficitul si finantarile pe care le avem din anii precedenti. Daca ne axam doar pe cifre si pe necesar de finantare putem sa cream acele titluri isterice. Daca ne uitam la partea de cost de finantare, ne imprumutam mai ieftin decat s-a imprumutat Guvernul precedent. Guvernul precedent a crescut dobanda de la 0,87% la 5,38%. Noi intr-o luna si jumatate am reusit sa scadem dobanda la toate scadentele. Si scad in fiecare zi si acesta este testul investitorilor si arata clar ca facem un lucru bun", a mai declarat Citu, potrivit adevarul.ro.