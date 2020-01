Prim-vicepremierul Raluca Turcan sustine ca PNL are toate motivele sa castige alegerile, fiind un partid puternic si avandu-l pe Klaus Iohannis ca partener.

"Astazi am urat un sincer succes in castigarea viitoarelor alegeri colegilor din PNL sectorul 3 si din PNL Bucuresti!

Avem toate motivele sa castigam alegerile: partidul este puternic si guverneaza bine tara, avem cel mai puternic partener, Klaus Iohannis, adversarul este in degringolada si, din nefericire, Bucurestiul este de cativa ani abandonat la propriu de conducerea PSD-ista.

Un asemenea context politic nu vom mai avea cu una cu doua si ar fi pacat ca PNL sa nu dea conducerea Bucurestiului si cat mai multe primarii de sectoare.

Avem nevoie de implicare maxima, responsabilitate si raspunsuri prompte la uriasa campanie de dezinformare pornita impotriva noastra.

PNL este la guvernare si guverneaza bine.

Am inchis bine anul trecut desi:

- aveam neacoperite cheltuieli de 10 mld. de lei

- intreprinzatori blocati cu facturi neonorate din partea statului sau intarzieri la plata TVA de luni de zile.

Am facut bugetul de anul acesta cu bani prevazuti pentru:

- acoperirea marilor cheltuieli de anul acesta,

- debirocratizare, simplificare, digitalizare.

- atragerea de bani europeni sa facem tara sa se dezvolte.

Daca tragem o linie vedem ca DOAR datorita PNL:

- preturile la pompa au scazut prin eliminarea supraacizei,

- am salvat 1,5 mld. de euro de la decomitere,

- dam drumul la propriu, nu din vorbe, la marile proiecte de infrastructura,

- am eliminat recursul compensatoriu;

- am majorat alocatiile pentru copii si le indexam cu rata inflatiei;

- am deblocat sectoarele telecomunicatiilor, energiei, bancare;

- am desecretizat dosarul 10 August,

- am dat primariilor mai multi bani pentru investitii prin preluarea a jumatate din cheltuielile cu asistenta sociala.

Am facut multe si mai avem multe lucruri bune de facut. Trebuie insa sa coboram militaria exigentei activitatii statului fata de oameni.

De aceea am luat masura cea mai ferma pentru alegerea primarilor in II tururi, sa dam primarul prin reprezentare si legitimitate, am intrat in plin proces de declansare a anticipatelor, pregatim angajari de raspundere care rezolva problemele tarii. Daca ne vor impiedica prin motiune sa le rezolvam, mergem direct la anticipate.

Vrem sa deblocam Parlamentul de fratia smecheriei si imposturii, sa-l facem sa lucreze.

Nu putem continua cu un guvern care lucreaza si un Parlament care blocheaza!

In Parlament este ca in Bucuresti. Daca in Bucuresti au lasat orasul de izbeliste, au incurcat bugetele primariilor cu buzunarele partidului, au dat bani pe orice, numai pe binele bucurestenilor NU, in Parlament au confiscat comisiile si blocheaza orice lege care este in interesul oamenilor.

Adevarul este ca in Bucuresti se circula din ce in ce mai rau, poluarea ne rapeste cativa ani buni din viata, lipsesc solutiile concrete pentru parcari, pentru imbunatatirea calitatii serviciilor medicale sau educationale. Oamenii sunt din ce in ce mai singuri in lupta pentru aceste servicii garantate de Constitutie. Aici intervine rolul vostru. Prompt si determinat: Sa faceti ca acest abuz PSD-iar sa ia sfarsit. De restul tarii ne ocupam noi!

Am incredere in Organizatia PNL sector 3 ca este o echipa unita si determinata, care sa fie aproape de comunitate. Bucurestiul are nevoie de o directie si de oameni capabili sa puna in practica proiecte asteptate de oameni.

Cu un Guvern PNL, cu Primarii conduse de liberali si cu o majoritate confortabila in Consiliile locale si in Parlament - vom putea reconstrui Bucurestiul si intreaga tara", a scris pe Facebook Raluca Turcan.