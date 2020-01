Candidat independent la Primaria Capitalei sustinut de USR, Nicusor Dan, ii solicita primarului general Gabriela Firea o dezbatere publica a Legii bugetului, astfel incat cetatenii sa poata sa isi expuna punctul de vedere cu privire la bugetul propus.

"Dupa ce Primaria Capitalei a incheiat 2019 practic in incapacitate de plata, am solicitat Gabrielei Firea un gest de responsabilitate, un buget pentru 2020 care sa echilibreze bugetul prin ajustarea cheltuielilor in raport cu veniturile reale. Din pacate, nu ne putem astepta de la Gabriela Firea la gesturi de responsabilitate, bugetul propus pentru 2020 fiind la fel de delirant ca precedentele. Solicit totusi primarului Gabriela Firea, in temeiul Legii administratiei publice locale, o dezbatere publica a Legii bugetului, astfel incat cetatenii sa poata sa isi expuna punctul de vedere cu privire la bugetul propus", afirma Nicusor Dan, intr-un comunicat, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, bugetul propus pentru 2020 prevede cheltuieli "de 7,2 miliarde lei", in conditiile in care veniturile din ultimii ani "au fost de 4 miliarde lei/an".

"Se repeta scenariul din ultimii doi ani. In 2018 s-au estimat veniturile la 5,7 miliarde lei, dar s-au realizat doar 4,2 miliarde lei, cu 1,5 miliarde lei mai putin. Cheltuielile au fost de 4,7 miliarde lei, de unde un deficit de jumatate de miliard de lei. In 2019 s-au estimat veniturile la 6,8 miliarde lei ,dar s-au realizat doar aproximativ 4,2 miliarde lei, cu 2,5 miliarde lei mai putin (pana in noiembrie se realizasera venituri de 3,8 miliarde lei). Cheltuielile pentru 2019, estimate initial la 6,8 miliarde lei, au fost probabil de aproximativ 5 miliarde lei, de unde un nou deficit de aproximativ 1 miliard de lei", sustine Nicusor Dan.

El spune ca structura bugetului pentru 2020 este "foarte asemanatoare" cu bugetul din 2019. "De exemplu, ajutoarele sociale in numerar, celebrele vouchere, sunt de 341 milioane lei (423 milioane lei impreuna cu logistica aferenta), adica 10% din bugetul real", mai mentioneaza Nicusoar Dan.