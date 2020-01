Fostul presesdinte, Traian Basescu, averizeaza ca deciziile politice luate in ultima perioada, pot duce chiar la prabusirea tarii.

"Consiliul Fiscal a fost intotdeauna extrem de responsabil cu ce a facut. (...) Pe de alta parte, este un angajament care nu este lipsit de acoperire. Pensiile sunt mici in raport cu cheltuielile pe care le are orice familie. Dar foarte probabil, si eu sustin aceasta varianta, mai fericita era varianta unei cresteri esalonate. N-ai cum sa produci acest soc de 40%. Discutam de cresterea cu 40% a pensiilor a cinci milioane de oameni", a declarat Traian Basescu.

"Sunt desenati in buget, ei trebuie imprumutati. Este clar ca banii nu sunt. Au facut un desen in care bugetul este corespunzator situatiei in care platesc cresterea cu 40%, dar acei bani nu vor fi produsi din taxele si impozitele colectate de ANAF, ci vor fi imprumutati. Deci, ei nu spun o minciuna cand spun ca banii sunt prevazuti in buget. Da, dar nu spun sursa: din imprumuturi", a mai prescizat fostul presedinte, potrivit antena3.ro.

Cand a fost intrebat daca pana la sfarsitul acestui an s-ar putea recurge la formula esalonarii, Traian Basescu a raspuns: "Nu. De fapt, demagogia e atat de mare, incat oricine ar fi la putere, se va plati. Nu am indoieli aici. Decizia politica poate fi si deasupra realitatilor economice. Se sacrifica echilibrele macroeconomice ale tarii pentru voturile care urmeaza in noiembrie. (...) Personal, cred ca s-a ajuns la o limita care poate prabusi tara. Nu exagerez deloc".