Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, la Iasi ca nu s-a suparat pentru huiduielile care s-au auzit in timp ce sustinea un discurs dedicat implinirii a 161 de ani de la Unirea Principatelor Romane.

Nemultumirile iesenilor vin pe fondul amanarii proiectului Autostrazii A8 Iasi - Targu Mures.

"Asa cum am comentat de fiecare data, sunt foarte bucuros ca in Romania avem o democratie vie, care se manifesta si, in asa o zi frumoasa cum este astazi, nu ne-am suparat absolut deloc. Fiecare roman are dreptul la opinia lui si cred ca, in ansamblu, lucrurile merg si aici, pentru Iasi, din ce in ce mai bine", a afirmat Klaus Iohannis, intr-o discutie cu presa, potrivit Digi24.ro.