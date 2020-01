Premierul Ludovic Orban a declarat ca Moldova a fost nedreptatita in ultimii 20-25 de ani, pentru ca resursele din aceasta regiune nu au fost niciodata suficiente.

"Marturisesc ca am un discurs, dar o sa ies din cadrul sau si o sa va spun lucruri concrete. Moldova a fost nedreptatita in ultimii 20-25 de ani. Daca analizam investitiile realizate in Moldova, vom vedea ca resursele alocate Moldovei din bugetul central nu au fost niciodata suficiente pentru a asigura dezvoltarea Moldovei. Obiectivul nostru principal este acela de a pune bazele unor investitii serioase in Moldova. Vreau sa va readuc aminte ca primul contract de finantare din fonduri europene a unui spital regional din Romania a fost semnat pentru constructia Spitalului Regional din Iasi, care va fi finantat din fonduri europene. Nu s-a semnat nici contractul din Cluj, nici cel din Craiova, ci cel de aici, care va fi la standarde europene si va oferi servicii de calitate catre toti cei care vor avea nevoie.

In ceea ce priveste autostrada, nu vreau sa va spun foarte multe lucruri, dar nu noi suntem cei care am inventat un PPP (n.r. - parteneriat public-privat), ca sa mai tragem de timp cativa ani de zile si i-am pus pe unii, care nu au nicio legatura cu constructia autostrazii, respectiv Comisia de Strategie si Prognoza. E ca si cum ai pune un profesor de drept sa construiasca autostrazi. Marti, in sedinta de Guvern, vom adopta OUG prin care vom incheia PPP si vom muta de la Comisia de Strategie si Prognoza acolo unde ii este locul, la Ministerul Transporturilor, obligatia de a gestiona acest proiect", a declarat Orban, potrivit b1.ro