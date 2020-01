Romania este o tara puternica, membra a UE si a NATO si prin ''contributia formidabila'' a romanilor din diaspora veche, a declarat europarlamentarul Eugen Tomac, vineri, la Conventia Romanilor de Pretutindeni.

"Romania este o tara puternica, o tara mare, membra astazi a Uniunii Europene si un stat de baza in cadrul NATO. Sunt lucruri pe care tara noastra le-a reusit pentru ca si dumneavoastra v-ati dorit acest lucru si aici ma refer la contributia formidabila pe care au avut-o romanii din diaspora veche, romanii din Statele Unite, din Canada, din Franta, cei care ati plecat in vremuri grele pentru a trai in societati libere si ati luptat pentru ca si Romania sa devina o tara democratica, o tara in care libertatile fundamentale sunt respectate si este un lucru extraordinar ca astazi suntem si noi egali cu toti ceilalti cetateni ai Uniunii Europene. Insa toate aceste transformari au adus in fata noastra noi realitati, care ne obliga sa fim mai creativi, mai curajosi, mai solidari unii cu altii. Cuvantul cheie pentru romani, astazi, trebuie sa fie solidaritatea, solidaritatea cu cei care sunt in dificultate, cu cei care vor si pot oferi mai mult Romaniei, dar de multe ori sunt ignorati", a afirmat Tomac.

El a vorbit despre situatia romanilor care de secole traiesc in state vecine Romaniei.

"Problematica romanitatii din vecinatate trebuie tratata cu mai mult curaj. Noi nu cere lucruri imposibile, cerem ceea ce Romania deja ofera de aproape 100 de ani: drepturi elementare pentru minoritatile nationale. Vrem ca si romanii din Valea Timocului, din Ucraina, din comunitatile istorice, din Transnistria sau toti vorbitorii de graiul romanesc din Peninsula Balcanica sa isi poata spune fara niciun fel de ingradire rugaciunea in limba romana, sa poata sa isi trimita copiii la scoli cu predare in limba romana, sa aiba acces la tot ceea ce numim limba si cultura romaneasca. Nu sunt lucruri imposibil de obtinut, insa, din pacate, exista zine unde aceste teme reprezinta inca o problema in relatia noastra bilaterala intre Romania si alte state unde locuiesc comunitati numeroase romanesti", a spus Eugen Tomac, relateaza Agerpres.

Tomac a salutat decizia premierului Ludovic Orban de creare a unei institutii dedicate exclusiv relatiei cu Republica Moldova.

Citeste si: Iesenii, catre Iohannis: "Nu mai vrem parada, vrem autostrada!"

"Infiintarea Departamentului pentru relatia cu Republica Moldova este un demers curajos, legitim al statului roman, prin care vrem sa reasezam in ordinea prioritatilor aceasta dimensiune politica importanta. Republica Moldova nu este doar un stat vecin Romaniei, Republica Moldova este cel de-al doilea stat romanesc, majoritatea populatiei din Republica Moldova vorbeste limba romana, majoritatea romanilor de peste Prut s-au trezit in granitele altui stat fara voia lor si obligatia noastra legitima este sa aparam acest adevar si sa lucram prin toate instrumentele pe care le avem la dispozitie pentru a corecta o eroare istorica. Sigur ca nu putem forta lucruri, dar este dreptul nostru sa le spunem celor de dincolo ca sunt romani si atunci cand vor hotari in marea lor majoritate un alt destin, trebuie sa stie ca Romania este pregatita de acest lucru", a mentionat acesta.

Tomac a mentionat ca trebuie acordata mai multa atentie propagandei prin care anumite state incearca sa influenteze deciziile UE.

"Sa stiti ca nici tara noastra nu este ferita de instrumentele acestea de propaganda, prin care, prin stiri false, se incearca sa se induca diferite idei de care nu avem nevoie. Ma bucur ca la nivelul Uniunii exista reactii ferme, exista un mecanism destul de bine la pus la punct, prin care se combat stirile false si avem nevoie si noi de asemenea mecanisme, pentru ca de multe ori nu stim cum sa reactionam", a adaugat Tomac.

La randul sau, deputatul Constantin Codreanu a subliniat ca romanii din afara granitelor tarii trebuie sa aiba o reprezentare corecta in Parlamentul Romaniei si a facut apel la reprezentatii romanilor de pretutindeni sa vina in politica.

"Sunt la fel de convins ca avem in aceasta sala viitori deputati, viitori senatori, asa cum eram si eu candva la un eveniment similar in care vorbeam despre cat de important este dialogul cu institutiile statului roman. Si sper ca institutiile statului roman sa ne auda", a adaugat Codreanu.

Conventia Romanilor de Pretutindeni s-a reunit vineri, la Palatul Parlamentului, pentru a discuta problemele diasporei si ale romanilor din comunitatile istorice. Evenimentul este organizat de catre europarlamentarul Eugen Tomac si deputatul Constantin Codreanu. Lucrarile se desfasoara in cadrul a patru paneluri tematice: "Romania de peste hotare, reprezentata in Parlamentul de la Bucuresti"; ''statutul romanilor pe piata fortei de munca din Uniunea Europeana'', ''solutii si obiective pentru reintoarcerea romanilor in tara''; ''educatie - identitate - spiritualitate si Republica Moldova intre Vest si Est''.