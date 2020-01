Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat la Digi 24 ca a gasit in minister o ''lipsa de motivatie'' si ca in luna in care a preluat mandatul, 54% din personalul din serviciul exterior al MAE era detasat.

"Am gasit in Ministerul Afacerilor Externe in primul rand o atmosfera (...) de descurajare, de lipsa de motivatie pentru diplomati. Este nevoie de o primenire a corpului diplomatic si consular, pentru ca unul dintre factorii care a dus la o astfel de situatie este si numarul foarte mare de detasari, vezi cele din mediul privat, intr-o proportie foarte mare. In luna noiembrie, 54% din personalul din serviciul exterior era detasat. In Centrala, aproximativ 24%", a spus Aurescu la emisiunea "Pasaport diplomatic", potrivit Agerpres

El a vorbit despre masurile luate in MAE cu privire la detasari si de necesitatea unor concursuri realizate profesionist.

"In momentul de fata, procentul a mai scazut un pic, dar in continuare este nevoie de masuri in acest sens. Ne ajuta Ordonanta de Urgenta a Guvernului 1/2020 care interzice detasarile din domeniul privat. Avem un interval de timp pana la 31 august 2020 in care putem sa organizam concursuri pentru a ocupa aceste posturi si cred ca un concurs sau concursuri care sa fie efectuate profesionist si care sa duca la ocuparea pe fiecare directie in parte din Ministerul Afacerilor Externe a locurilor unde este nevoie de profesionisti, de tineri care sa fie formati in interiorul Ministerului, in activitatea diplomatica sau consulara, cred ca este o masura care va ajuta foarte mult", a punctat ministrul de Externe.

Acesta a amintit si de faptul ca exista o comisie creata "pentru a studia oportunitatea detasarilor existente", care pana in prezent s-a reunit de opt ori si deja a luat decizii cu privire la oprirea prelungirii unor detasari sau la incetarea procedurilor de detasare . "Vom continua acest proces si vom organiza concursuri", a spus Aurescu.

Citeste si: Ministrul Sanatatii ia masuri suplimentare in cazul gripei

Totodata, a vorbit de nevoia de eficientizare a unor proceduri din interiorul MAE, inclusiv cele ce vizeaza modul in care diplomatii pleaca la post si de concursuri facute "cat mai corect, cat mai transparent si sa aiba in vedere mai ales necesitatile misiunilor diplomatice".