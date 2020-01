Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, spune, intr-un mesaj de Ziua Unirii Principatelor ca "Romania are nevoie de mai mult decat o suma de bune intentii, rostite de doua ori pe an".

Potrivit lui Ciolacu, Romania are nevoie de proiecte concrete si de politici publice care sa uneasca cu adevarat toate provinciile istorice, atat din punct de vedere economic, cat si social si cultural.

"24 ianuarie 1859. O zi in care, acum 161 de ani, oamenii politici ai acelor timpuri si-au dat mana pentru a pune piatra de temlie a statului roman modern.

24 ianuarie 2020. O zi de sarbatoare in care oamenii politici vorbesc frumos despre unire.

Dar sunt doar vorbe. Unirea trebuie facuta efectiv, si nu doar declarativ, in toate celelalte zile ale anului! Romania are nevoie de mai mult decat o suma de bune intentii, rostite de doua ori pe an.

Romania are nevoie de proiecte concrete si de politici publice care sa uneasca cu adevarat toate provinciile istorice. Atat din punct de vedere economic, cat si social si cultural.

Citeste si: Paul Stanescu: PSD sa-si aleaga conducerea ca la Vatican

Trebuie sa ne gandim serios la acest lucru pentru ca totul in jurul nostru evolueaza. Societatea, la fel. Si nimeni nu mai are rabdare ca cei care decid sa-si rezolve interesele marunte si meschine. Nimeni nu mai vrea sa asiste cu pasivitate la certuri politice, in timp ce prioritatile reale sunt lasate intotdeauna pe locul doi.

De aceea, fac un apel catre toate fortele politice sa facem un proiect de tara serios, care sa fie pus in practica indiferent de cine se afla la putere.

Si cred ca, acum, la 161 de ani de la Unirea Principatelor Romane, putem incepe acest proiect de tara cu Autostrada Moldovei!", a scris Ciolacu pe Facebook.