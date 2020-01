"Cu 11 ani inainte, in 1848, s-a nascut acea generatie de tineri care au pornit Revolutia la Iasi si in Tara Romaneasca, luptand cu toata convingerea pentru idealurile lor. Acei tineri din 1848 sunt cei care au construit mai apoi Romania'', spune vicepremierul Raluca Turcan intr-un mesaj transmis, astazi, de Ziua Unirii Principatelor.

In opinia ei, generatia din 1848 este cea care chiar si astazi ne ofera cea mai buna lectie de proiect national.

"24 ianuarie, ziua Unirii Principatelor, este despre Romania, despre devenirea noastra, este despre constructia unei tari. Este despre miracolul romanesc.

Acei tineri din 1848 sunt cei care au construit mai apoi Romania. Ne gandim la I.C. Bratianu, la Alexandru Ioan Cuza, la Mihail Kogalniceanu, la Nicolae Balcescu, la Ion Heliade Radulescu, la CA Rosetti, la Costache Epureanu, la Eugeniu Carada, la Dumitru Bratianu, la Alecu Russo, la Stefan si Nicolae Golescu. Ei sunt cei care au gandit acest grandios proiect, ei sunt cei care l-au pus in practica, ei sunt ideologii Romaniei moderne.

Istoria si tarile nu se fac fara oameni, fara elite iar generatia din 1848 este cea care chiar si astazi, la aproape 200 de ani de la momentul istoric al Unirii Moldovei cu Tara Romaneasca, ne ofera cea mai buna lectie de proiect national.

Astazi, in 24 ianuarie, avem obligatia a ne gandi la grandioasa mostenire pe care acea generatie ne-a lasat-o in responsabilitate, Romania. Avem obligatia a ne gandi la lectia istorica pe care acea generatie ne-a transmis-o.

Peste ani, generatia noastra trebuie sa ramana in istorie drept cea care a salvat Romania de sub jugul comunist, a contribuit la modernizarea Romaniei, a fost cea care a reusit integrarea Romaniei in NATO si Uniunea Europeana.

Astazi Romania este parte a lumii moderne. Ceea ce trebuie sa facem in continuare este sa oferim stabilitate, siguranta fiecarui cetatean. Trebuie sa aparam democratia, prin garantarea egalitatii de sanse, prin echilibru social, prin incurajarea meritocratiei. In fapt si in sine trebuie sa continuam munca si viziunea acelei generatii primordiale din istoria Romaniei, a scris Raluca Turcan pe Facebook.