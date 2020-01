Dan Barna a anuntat ca USR sustine vaccinarea obligatorie si ca formatiunea sa va analiza proiectul depus de social-democrati.

Presedintele USR a afirmat ca "vaccinarea este un drept al viata al copiilor" si ca oamenii ar trebui sa iasa din logica principiilor "medievale".

"O sa vedem care este stadiul proiectului respectiv. E clar ca subiectul s-a activat acum in contextul stirilor alarmante care vin din Asia si din zona Chinei. E o tema importanta, evident. Vaccinarea este in momentul de fata solutia pe care medicina moderna si civilizata o are pentru a ne proteja de multe din afectiunile majore care exista. Este o tema pe care o sa o sustinem. Vedem stadiul proiectului de lege si vom decide in consecinta”, a declarat Dan Barna, in Parlament, informeaza Digi24.