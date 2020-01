Victor Ponta a a anuntat ca Pro Romania nu va sustine motiunea de cenzura depusa de PSD pe tema alegerii primarilor in doua tururi.

Acesta a afirmat intr-o conferinta de presa ca "Pro Romania nu este nici anexa PSD, nici a PNL" si ca partidul pe care il conduce nu are obligatia sa joace "in piese de teatru scrise de PSD sau PNL".

"Orice motiune de cenzura pe o tema economica sau sociala, fie ca este vorba de lipsa autostrazilor, proiectelor de autostrazi, fie de faptul ca nu se dau alocatiile pentru copii, o sustinem. Motiunea facuta acum de PSD cu alegeri in doua tururi este un joc intre PSD si PNL. Nu vor nici unii, nici altii alegerile in doua tururi, pentru ca sunt doua partide mari care isi impart primarii intre ele si atunci nu ne intereseaza jocul lor. Pro Romania nu este nici anexa PSD, nici a PNL si nu avem obligatia sa jucam in piese de teatru scrise de PSD sau PNL", a afirmat Ponta, potrivit Agerpres.