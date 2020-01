Unirea Principatelor Romane va fi celebrata vineri, la Iasi, printr-o serie de manifestari la care sunt asteptati sa participe presedintele Klaus Iohannis, premierul Ludovic Orban, presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, ambasadori, parlamentari, reprezentanti ai administratiei locale.

Evenimentele vor avea loc in Piata Unirii, incepand cu ora 13,00, si vor cuprinde un Te Deum si un cuvant de binecuvantare rostit de Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, Inaltpreasfintia Sa Teofan, alaturi de Preasfintia Sa Iosif Paulet, Episcop Romano-Catolic de Iasi. Vor urma discursuri ale oficialitatilor centrale si locale si depunerea de coroane la Ansamblul statuar al domnitorului Alexandru Ioan Cuza.

La final, alaturi de militarii, pompierii si jandarmii ieseni, vor defila militari ai Brigazii 30 Garda "Mihai Viteazul", ai Batalionului 17 Vanatori de Munte "Dragos Voda" din Vatra Dornei, cei ai Batalionului 53 Comando "Smaranda Braescu" din Bacau, elevi ai Colegiului National Militar "Stefan cel Mare" din Campulung Moldovenesc, precum si un detasament al Asociatiei Traditii Militare.

Manifestarile oficiale vor fi precedate de un concert de muzica populara, "Noi suntem romani", care va continua de la ora 14,15, fiind sustinut de Nicolae Furdui Iancu, Veta Biris, Margareta Clipa, Laura Lavric, Stefan Pintilii si Ansamblul de dansuri "Mugurelul" al USAMV Iasi.

Participantii sunt invitati apoi de Primaria Iasi la o masa populara, cu ceai, vin fiert si placinte moldovenesti.

De la ora 14,30, la Biserica "Sfintii Trei Ierarhi", va fi oficiata o slujba de pomenire urmata de depuneri de coroane si jerbe de flori la mormantul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, informeaza Agerpres.

Platforma Unionista Actiunea 2012, Liga Studentilor din Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi si Frontul Patriotilor Romani din Iasi vor organiza Marsul Unionistilor din Romania si Republica Moldova, care va porni, la ora 11,00, de la statuia lui Stefan cel Mare din fata Palatului Culturii catre statuia lui Alexandru Ioan Cuza din Piata Unirii.

Printre evenimentele culturale dedicate implinirii a 161 de ani de la Unirea Moldovei cu Tara Romaneasca se numara lansarea revistei "Ioan Neculce - Buletinul Muzeului Municipal Regina Maria" si expozitia "Locuri si zidiri iesene: Casa Ruset din Iasi", care se vor desfasura la Muzeul de Istorie Naturala, de la ora 11,00 si, respectiv, ora 11,30.

Spectacolul "Povestea Unirii", care poarta semnatura regizorului Ovidiu Lazar, va fi jucat in Sala Unirii, de la ora 11,00. Piesa va fi interpretata de actorii societari ai Teatrului National "Vasile Alecsandri" din Iasi, actorii profesori ai Universitatii Nationale de Arte "George Enescu", actorii Teatrului pentru Copii si Tineret "Luceafarul" si actorii angajati sau colaboratori ai Ateneului National din Iasi.

La Muzeul Municipal "Regina Maria" va avea loc, de la ora 17,00, colocviul "Ocrotirea patrimoniului mobil si imobil in timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza".

La 24 ianuarie este sarbatorita in intreaga tara Ziua Unirii Principatelor Romane. In acest an, se implinesc 161 de ani de la unirea Moldovei cu Tara Romaneasca sub conducerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza (1859-1866), fiind considerat primul pas important pe calea infaptuirii statului national unitar roman. La 1 decembrie 1918, telul comun de unire a romanilor intr-un singur stat a fost atins, prin Unirea Transilvaniei, Banatului, Crisanei si Maramuresului cu Romania.