Premierul Ludovic Orban a declarat ca "nu a existat nicio concluzie” in urma intalnirii pe care a avut-o cu reprezentantii CSM, cu care a desfasurat o intrevedere privitoare la pensia magistratilor.



"Nu a existat nicio concluzie. Sigur ca am ascultat toate punctele de vedere exprimate de reprezentantii CSM, perspectiva constitutionala, argumentele pentru stabilirea unei forme speciale de pensionare. Urmeaza sa analizam si sa luam o decizie", a declarat Ludovic Orban, informeaza b1.ro.

Intrebat daca a discutat cu ministrul Justitiei pe tema criticilor formulate vizavi de propunerea pentru sefia Parchetului General, Orban a raspuns: "Nu am informatii despre asa ceva. In calitate de premier, nu am fost implicat in procedura de selectare. Am incredere in echipa de la Ministerul Justitiei, care a facut evaluarea candidaturilor. Orice punct de vedere, orice raspuns la diferite critici formulate nu pot sa-l dau eu, pentru ca nu cunosc exact care au fost argumentele. Puteti cere un punct de vedere de la Ministerul Justitiei".