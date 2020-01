Alina Gorghiu, candidata PNL pentru sefia Senatului, sustine ca este ireal ca Teodor Melescanu a ocupat a doua functie in stat, "la schimb cu cateva voturi in plus pentru PSD".

"In ce tara traim!!! Ieri, CCR ne-a spus ca al doilea om in stat a fost pus nelegal si neconstitutional in functie!!!!!!!!!! Si ca pe cei din PSD i-a costat electoral destul jocul asta meschin facut de strategul PSD la acel moment, dna Dancila.

Este ireal ca prin incalcari ale Constitutiei s-a ajuns la situatia in care cineva ca Teodor Melescanu a ocupat a doua functie in stat, cea de presedinte al Senatului, la schimb cu cateva voturi in plus pentru PSD. Aceasta este realitatea PSD in care am trait, in care un om care a servit regimul comunist pana la final si care a facut dupa aceea o arta din traseismul politic, care spunea in decembrie 1989 la reuniuni internationale unde il reprezenta pe Ceausescu ca despre Timisoara sunt doar «zvonuri colportate cu scopuri dusmanoase» si, fara sa se schimbe cu ceva, la alegerile din 2014 recomanda romanilor din Paris sa mearga 400 de km la Nancy pentru a vota si pentru a studia stilul art nouveau.

Cred ca am inteles toti ca, pentru a schimba aceste lucruri si acesti oameni, alegerile anticipate sunt singura solutie sanatoasa", a scris pe Facebook Alina Gorghiu.