ALDE a transmis intr-un comunicat de presa faptul ca Guvernul trebuie sa se puna de acord daca sunt sau nu bani pentru majorarea pensiilor.

"Premierul Ludovic Orban ar trebui sa aiba o discutie cu ministrii sai pentru a pune capat comunicarii haotice in spatiul public! Declaratiile contradictorii pe care le fac membrii guvernului creeaza o lipsa de predictibilitate si de ingrijorare la nivelul populatiei.

Doua exemple in acest sens:

1) Pe data de 20 ianuarie, ministrul Florin Citu declara: «Deja plafoanele pentru 2020 sunt acolo, ne uitam la el daca face beneficii in societate asa cum este el structurat astazi, este un program care a aparut cand economia avea nevoie de sustinere, astazi economia nu este in criza, deci nu stim daca mai e nevoie in aceasta forma. Chiar daca plafoanele la garantie au scazut, creditele au crescut in continuare, se vede o tranzitie catre alte tipuri de credite, se pare ca acest program nu este cel care sustine singur aceasta piata».

Ieri, premierul Orban a fost nevoit sa contrazica declaratia propriului ministru, spunand: «PSD lanseaza in fiecare zi minciuni, noi si noi minciuni. Ultima minciuna este o campanie mizerabila, in care populatia Romaniei este dezinformata in mod vadit privitor la prima casa. Arunca pe piata minciuna gogonata ca PNL si Guvernul PNL nu mai finanteaza prima casa. Guvernul a avut prevazuta suma, este cred un plafon de doua milliarde de lei, urmeaza sa emitem hotararea de guvern cu stabilirea conditiilor pe anul in curs si ca atare dezmit categoric aceasta minciuna gogonata».

Deci, cum stau lucrurile pana la urma?

2) In cursul zilei de miercuri, acelasi ministru Florin Citu a facut o serie de declaratii despre majorarea pensiilor, spunand ca: «Pensiile vor creste, la fel ca alocatiile, cu cat ne va permite bugetul si situatia economica. Nu stiu ce va fi in septembrie. Eu inteleg ca suntem in campanie si e un subiect care trebuie intretinut de adversarii nostri, dar e o inmultire simpla: vezi cate luni are anul si constati ca sunt banii in buget».

Tot ieri, premierul Ludovic Orban a contrazis spusele ministrului sau de Finante, afirmand ca: «Noi am prevazut in legea bugetului de stat si in legea bugetului asigurarilor sociale de stat suma necesara pentru aplicarea legii pensiilor si ca atare vom creste pensiile».

La randul ei, vicepremierul Raluca Turcan a spus si ea: «Cred ca aici trebuie adaugat si punctul de vedere al premierului, care astazi a afirmat ca exista bani alocati pentru cresterea pensiilor si o completare pe care eu imi permit sa o fac este urmatoarea: romanii nu au de ce se ingrijora».

Vorbim despre o tema cu un impact major asupra pensiilor romanilor, care a pornit, din pacate, de la declaratiile neinspirate ale premierului. Intrebat duminica la Hotnews daca pensiile vor creste cu 40% din septembrie, Ludovic Orban a raspuns ca «nu e 100% (sigur - n.r.) asta». In tot acest vartej al declaratiilor apar multe confuzii, multe necunoscute. Pana la urma, Guvernul trebuie sa se decida asupra unui punct de vedere comun: sunt sau nu bani pentru majorarea pensiilor?", a transmis pe Facebook ALDE.