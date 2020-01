Vicepremierul Raluca Turcan a declarat ca Guvernul PNL a declansat calendarul cu alegeri anticipate si urmeaza sa isi asume raspunderea si pe alte proiecte de lege, care vor crea "atata frustrare si nemultumire in PSD, incat vor depune o motiune de cenzura care sa conduca la alegerile anticipate".

"Noi am declansat calendarul de alegeri anticipate si dupa ce va trece aceasta lege prin respingerea motiunii de cenzura intentionam sa ne angajam raspunderea si pe alte proiecte de lege care cu siguranta vor crea atata frustrare si nemultumire in PSD, incat vor depune o motiune de cenzura care sa conduca la alegerile anticipate, asa cum ne dorim", a spus raluca Turcan.

"Alegerile anticipate au ca principal scop punerea Parlamentului in raport cu vointa oamenilor si intr-un parteneriat cu Guvernul si cu presedintele Romaniei. Guvernul Orban este un guvern muncitor, e un guvern care si-a asumat niste obiective importante, a rezolvat o gramada dintre problemele lasate in brate gata sa explodeze de catre guvernarea PSD. Ma refer aici la datorii peste masura, la blocajele din economie, la un haos in sistemul de pensii, asistenta sociala, fonduri europene gata sa fie aruncate pe geam, risipite. Aceste masuri ale Guvernului Orban au nevoie de o baza legislativa, care, in Parlament, in momentul de fata, este blocata. Orice facem noi bun in Guvern, Parlamentul este condus in continuare de PSD, in frunte cu Marcel Ciolacu. Se strange ca un musuroi de furnici sa blocheze toate initiativele bune", a mai precizat vicepremierul, potrivit antena3.ro.