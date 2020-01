Vlad Voiculescu, candidatul PLUS pentru Primaria Capitalei, a vorbit despre diputele dintre Florin Citu, ministrul Finantelor, si Gabriela Firea, Primarul Capitalei si acesta nu este multumit de faptul ca Guvernul face si altceva in loc sa guverneze.

"Am vazut lucrurile astea intre Guvern si Gabriela Firea. Eu unul nu sunt foarte incantat de ideea ca Guvernul face si alte lucruri decat sa guverneze. Cred ca principalul scop al Guvernului e sa guverneze si vad anumite reactii ale unor ministri care sunt mai degraba catre o campanie electorala. Asta trebuie sa o spunem. O campanie electorala a PNL-ului, care merge spre alegerile anticipate, care vrea sa favorizeze PNL-ul in fata alegerilor locale de asemenea. Recunosc ca nu ma uit incantat la asta in calitate de cetatean pur si simplu. Nu in alta calitate", a declarat Vlad Voiculescu.

"Dincolo de asta, companiile municipale, acolo e o situatie foarte complicata. Gabriela Firea spune ca multe alte capitale au companii municipale. Si asa este. Exista in Austria, in Viena, Londra Paris. Cu toate astea, scopul pentru care se infiinteaza o companie municipala trebuie sa fie respectat. Intrebarea principala este: ce au rezolvat acele companii municipale? Vedem acum, din cifrele publicate, ca au 80-90, chiar 100% din cheltuieli, se duc pe salarii", a mai adaugat fostul ministru al Sanatatii.

"Alte companii municipale vin sa distorsioneze piata. Exista o companie care face proiectare de exemplu. Avem o lacuta in piata de proiectare? Nu mai sunt oameni care sa faca proiectare? Nu mai sunt arhitecti?, specialisti in domeniul asta? De ce ne trebuie o companie municipala? Ai o alta comanie municipala care produce studii de fezabilitate. Asta arata o ignoranta crancena. Atunci cand faci un proiect de spital, scoala, orice. Orice om sau entitate care se ocupa in mod serios de un proiect de investitii vrea sa aiba cei ai buni specialisti care sa pregateasca proiectul ala. Pentru asta, ii aduni. Fiecare din piata face o licitatie, un concurs de proiect. Ei bine, noi nu. Primaria Capitalei decide sa faca o companie. Ce a inteles Primaria, ca un studiu de fezabilitate este un vraf de hartie. Si atunci facem o companie care produce hartie", a mai spus Voiculescu, potrivit adevarul.ro.