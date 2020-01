Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, ca Viorica Dancila nu a apelat la el pentru a obtine un loc de munca, insa va avea o discutie cu fostul premier in acest sens.



"Nu am mai stat in ultimul timp de vorba cu dansa. A fost totusi prim-ministrul Romaniei. Sa respectam functiile in stat. Nici dansa nu a apelat la mine, nu sunt nici eu in masura. Dar mi-ati dat o idee, o sa vorbesc cu dansa", a afirmat liderul social-democratilor la Realitatea PLUS, potrivit Hotnews.ro.

Fostul premier Viorica Dancila a afirmat recent ca "deocamdata" nu s-a angajat, desi a primit mai multe propuneri.

Intrebata la interviurile Mediafax daca si-a gasit un loc de munca dupa ce a parasit Palatul Victoria, Dancila a spus:

s-a angajat dupa ce a parasit functia de premier, Viorica Dancila a raspuns: "Nu am un serviciu deocamdata. Am mai multe propuneri. (...) Cand ai pierdut, raman foarte putini langa tine".