Fostul premier, Viorica Dancila, ii recomanda liderului Pro Romania, Victor Ponta, sa renunte "la ingrijorarile ipocrite fata de PSD".

"Ii recomand lui Victor Ponta sa lase PSD in seama membrilor si votantilor sai. El nu e nici una, nici alta, asa ca toata preocuparea lui pentru PSD e doar un balet politic neconvingator si pe alocuri ridicol.

Eu ma indoiesc ca Victor Ponta mai are obiective politice. Cred ca are doar misiuni politice, cea mai importanta fiind sa ia din procentele PSD.

A avut aceasta misiune in 2019, cand a trebuit sa ajute PNL in batalia cu PSD de la europarlamentare, iar pe Klaus Iohannis sa aiba o pozitie strategica mai buna si o campanie prezidentiala mai usoara. Isi continua, vad, misiunea in 2020, dar rolul nu prea mai atrage publicul, care e din ce in ce mai critic fata de aliatii sai liberali.

Cat priveste perioada in care eu am fost presedintele PSD, am reusit sa opresc caderea partidului si am adus noi votanti alaturi de PSD, asa cum arata voturile de la alegerile prezidentiale. Nu e putin lucru intr-o situatie care era foarte complicata si riscanta pentru partid, in care multi abia asteptau sa alunecam pe locul 3 si sa devenim un partid de dimensiuni medii, unul comod pentru PNL si Klaus Iohannis.

Acum PSD are sansa de a reveni. Si sunt convinsa ca o va face, asa cum a mai facut-o. Pentru asta are nevoie de toti membrii si simpatizantii sai – printre care Victor Ponta nu se mai numara. Ii cer deci sa renunte la ingrijorarile ipocrite fata de PSD si sa mimeze un pic mai convingator opozitia fata de PNL. Macar in compensatie pentru faptul ca presedintele Iohannis nu-i permite sa voteze motiunea de cenzura a PSD... ", a scris pe Facebook Viorica Dancila.