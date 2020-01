Fostul ministru al Justitiei, Ana Birchall, cere demisia Liei Savonea si considera sesizarea acesteia la CCR ca fiind "sicanatorie si abuziva".

"CCR mi-a dat dreptate astazi, constatand ceea ce am sustinut mereu si anume ca nu a existat niciun conflict de natura constitutionala intre mine, pe vremea cand am detinut portofoliul de ministru al Justitiei, Ministerul Justitiei si Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).

Motivele invocate in cererea formulata la CCR de fostul presedinte al CSM Lia Savonea nu au fost sustinute de elemente de fapt si de drept, cererea fiind in mod evident sicanatorie si abuziva. De altfel, prin aceasta plangere la CCR, Lia Savonea a incercat transformarea unor animozitati personale fata de mine in argumente prin care sa-si sustina aceasta plangere formulata abuziv.

Activitatea mea in fruntea Ministerului Justitiei a avut la baza un comportament profesionist, responsabil si in spiritul cooperarii loiale intre institutii. Asa-zisul conflict inventat de doamna Savonea a fost cauzat de faptul ca nu i-am tolerat derapajele. Pentru ca m-am opus propunerilor si deciziilor pe care le-am considerat si le consider toxice pentru sistemul judiciar si bunul mers al Justitiei, doamna Savonea a transformat frustrarile personale la rang de conflict imaginat, hartuind practic ministrul Justitiei. In lumina deciziei CCR de azi, Lia Savonea ar trebui sa demisioneze din CSM in regim de urgenta.

Sper ca o va face, pentru a da astfel si un semn de revenire pe un fagas normal, credibil, al CSM care trebuie sa reprezinte, asa cum se statueaza si in Constitutie, un garant al independentei Justitiei.

Asa cum am afirmat in repetate randuri, un comportament al doamnei Savonea, care sa ne fi aratat ca si-a inteles rolul in fruntea CSM, ar fi fost de natura a preveni inclusiv sesizarea facuta la CCR. In acest sens, reamintesc cererea doamnei Savonea transmisa Curtii in 11 noiembrie 2019, prin care a aratat ca, «intrucat actualmente Ana Birchall nu mai ocupa functia de ministru, este inoportuna solutionarea conflictului de natura constitutionala». Astfel, este cat se poate de clar ca doamna Savonea a venit in fata CCR cu un conflict personal si nu cu unul care sa se circumscrie cerintelor constitutionale. Astfel de comportamente sunt incompatibile cu functia de membru CSM.

In calitate de ministru al justitiei, i-am reprosat in repetate randuri Liei Savonea lipsa de transparenta si de predictibilitate in stabilirea sedintelor plenului CSM, care sa-mi permita participarea in calitate de membru de drept CSM (asa dupa cum s-a putut observa cu usurinta, pentru ca avea misiunea de a asigura un 'anumit vot', d-na Savonea urmarea programul meu si stabilea sedintele de plen netransparent, abuziv, fara respect fata de principiul unei cooperari loiale interinstitutionale, doar-doar nu voi putea participa, astfel incat sa nu-mi pot exercita dreptul de vot pe teme extrem de importante privind bunul mers al justitiei! Cu toate aceste sicane, am reusit sa ii impiedic jocul marsav! Este de notoritetate publica ca, dupa sicane repetate la adresa mea, pe 8 octombrie, dupa a saptea incercare esuata de a o impune pe Adina Florea in fruntea Sectiei de investigare a infractiunilor din Justitie, Lia Savonea a denuntat 'criza fara precedent' din cadrul CSM generata de lipsa cvorumului de la sedintele de plen, anuntand ca va sesiza CCR in privinta unui conflict juridic de natura constitutionala generat de actiunile mele in calitate de ministrul al Justitiei.

Decizia CCR de azi demonstreaza inca odata ca, in realitate, asa-zisul conflict a fost doar in imaginatia d-nei Savonea, fiind generat in principal de disperarea acesteia pentru ca nu a reusit sa-si faca jocurile in CSM - jocuri demne mai degraba de un politician decat de un magistrat.

Sper ca va avea decenta sa demisioneze!

Multumesc colegelor si colegilor din Ministerul Justitiei! Desi sub un continuu asediu, am aparat statul roman si domnia legii cu profesionalism, responsabilitate si buna credinta!", a scris pe Facebook Ana Birchall.