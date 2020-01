Teodor Melescanu a anuntat, miercuri, ca asteapta considerentele Curtii Constitutionale, pentru a proceda in consecinta. Acesta nu

nu exclude posibilitatea de a candida din nou pentru presedintia Senatului, dupa ce CCR a declarat ca amandatul este invalid, pentru ca procedura de instalare a fost nelegala.



"Asteptam considerentele CCR, pentru a proceda in consecinta. (...) Pana la publicarea in Monitorul Oficial, Partea I, eu imi asum in continuare prerogativele pe care le am. Dupa publicare, vom face consultarile politice necesare, pentru a gasi cea mai buna solutie in acest caz", a declarat Teodor Melescanu, la Palatul Parlamentului, potrivit b1.ro.

Intrebat daca va candida din nou pentru presedintia Senatului, Melescanu a declarat: "Asta va trebui sa vedem dupa ce se publica in Monitorul Oficial. Sigur, o sa avem consultari. O sa vedem, toate posibilitatile sunt deschise".