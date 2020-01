Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE, sustine ca daca va trece motiunea de cenzura, se va elimina alegerea primarilor in doua tururi.

"Bineinteles (ca se elimina alegerea primarilor in doua tururi daca trece motiunea). Daca nu cumva asta este o intelegere in spatele scene, in culise, intre partidele mari. Al doilea partid este PNL. Sunt convins ca peste 70% din primarii PNL-ului nu sunt incantati de alegerea primarilor in doua tururi. Orban joaca o carte care sa reprezinte costuri minime pentru el. Calculul pe care il face el este personal. Suntem intr-o mare suferinta, in nicio tara din UE nu se practica asa ceva", a declarat Tariceanu.

"Premierul Orban joaca o carte a anticipatelor, vrea sa provoace anticipate. Are doua solutii: sa isi dea demisia, numai ca datul demisiei comporta o serie de riscuri, plus ca el iese din circuit. In Constitutie e prevazut un lucru foarte clar: premierul care urmeaza sa fie desemnat dupa demisia premierului in functie este unul din membrii guvernului. Nu mai este tot Orban. Deci, el trece pe tusa. Lucrul acesta lui Orban nu i-ar conveni. Si atunci a preferat sa mearga pe asumarea raspunderii. Daca urmeaza o motiune de cenzura si motiunea trece, deci guvernul cade, el ramane premier interimar pana la desemnarea unui alt premier si votul lui in Parlament", a mai spus liderul ALDE.

"Mie mi s-a parut mai corecta solutia cu ordonanta de urgenta. Si va explic de ce. Aceasta asumare a raspunderii introduce o problema foarte serioasa in politica romaneasca, nu numai ideea de asumare a raspunderii, ci si faptul ca ele sunt pe banda rulanta. Scurtcircuiteaza Parlamentul. Scot din circuitul firesc al dezbaterii democratice Parlamentul si asta e foarte grav (...). Ordonanta de urgenta se dezbate in Parlament, dupa ce este adoptata se transmite Parlamentului si parlamentarii o dezbat si pot face modificari, deci, democratic", a mai adaugat Tariceanu, potrivit antena3.ro.