Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat, marti seara, ca a primit o instiintare din partea Parchetului General ca este suspect intr-un dosar de abuz in functie.



Instiintarea este in legatura cu mandatul unui senator care se afla in incompatibilitate.

"De ziua mea am primit un plic – anul asta - de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si surpriza: Am primit instiintarea ca sunt suspect intr-un dosar penal pentru abuz in functie. Am inceput sa fac legaturi, despre ce banuiesc ca este vorba. E vorba despre dosarul care vizeaza un senator, dosarul de incompatibilitate pe care-l are acest senator”, a declarat seful Senatului la un post de televiziune, potrivit Antena3.ro.