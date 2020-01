Politica • 22 Ianuarie 2020 • 13:40 13:40 Lectura de un minut

Prin desfiintarea programului ''Prima casa'', o familie care are nevoie de locuinta va suporta peste 100.000 lei in plus prin accesarea unor alte tipuri de imprumuturi, a scris, miercuri, pe pagina sa de Facebook, presedintele PSD Neamt, Ionel Arsene.



Presedintele PSD Neamt a precizat ca suma ar reprezenta avansul si dobanzile aferente creditului pentru achizitia locuintei. "Guvernul PNL incuie 'Prima Casa'! Este inca o lovitura pe care liberalii o dau romanilor! De aceasta data, victimele lor sunt tinerii care sperau sa obtina o locuinta in conditii mai simple decat daca ar accesa imprumuturi de la banci pentru a-si asigura o casa! Programul a fost extrem de util, ani la rand, cand zeci de mii de familii l-au valorificat pentru ca prin intermediul lui se asigurau conditii avantajoase celor interesati de a avea propriul camin! Conform statisticilor, erau circa 30.000 de familii care accesau Programul 'Prima Casa', pe an", a precizat Ionel Arsene, informeaza Agerpres. El a adaugat ca se teme ca foarte multi tineri vor alege sa plece strainatate, nemultumiti de conditiile de trai din tara. "Colateral, economia va intra in regres, prin restrangerea pietei constructiilor, concomitent cu reducerea numarului de locuri de munca", a mai spus Ionel Arsene. Citeste si: Dancila: Preocuparea lui Ponta pentru PSD e doar un balet politic...

