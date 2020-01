Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca un obiectiv prioritar pentru Guvern este acela de stimulare a cercetarii, indiferent unde se realizeaza, in institute, universitati, companii private.



"Noi avem clar ca obiectiv prioritar un accent pus pe stimularea cercetarii, indiferent unde se realizeaza ea: in institute de cercetare, in universitati, cercetarea realizata in companii private, cercetarea realizata de free-lanceri, de echipe de cercetare grupate strict pentru a realiza proiecte de cercetare si orice alte entitati in care putem sa gasim drumuri noi, solutii noi pentru a putea sa le punem in practica, pentru a putea sa le aplicam in toate domeniile de activitate din societate", a afirmat Orban, la ceremonia de instalare a noului secretar de stat pentru Cercetare, Dragos Ciuparu, informeaza Agerpres.

Potrivit sefului Executivului, cercetarea reprezinta "pilonul fundamental" pe care se poate construi evolutia societatii romanesti.

"Cred ca este premiera sa particip la instalarea unui secretar de stat, dar am tinut in mod deosebit sa fiu prezent (...) pentru a da un semnal puternic legat de faptul ca Guvernul nostru considera ca Cercetarea este pilonul fundamental pe care se poate construi evolutia societatii romanesti, dezvoltarea economica, performanta si competitivitatea economiei romanesti si mai ales sansa de a putea transforma Romania intr-un actor extrem de important la nivel european si la nivel global. (...) Sigur ca oricine ar putea comenta privitor la structura institutionala si la alte lucruri", a spus seful Guvernului.

De asemenea, Orban a amintit ca UE va aloca in viitorul exercitiu financiar multianual "extrem de multe resurse" pentru "specializarea inteligenta" - cercetare, inovare, digitalizare, solutii inteligente pentru rezolvarea diferitelor probleme cu care se confrunta societatea, comunitatile locale, companiile.

"Intregul dispozitiv institutional si toate mecanismele de functionare vor trebui sa evolueze, sa se schimbe in bine, sa fie orientate spre capacitatea de a realiza proiecte care sa fie eligibile si care intr-adevar sa aduca rezultatele scontate", a completat prim-ministrul.

Ludovic Orban a precizat ca i-a luat mult timp pana sa se decida pe cine sa numeasca secretar de stat la Cercetare si l-a ales pe Dragos Ciuparu, deoarece a condus "o buna perioada de timp destinele Cercetarii".

"Foarte putini au vrut sa isi asume raspunderea pentru a prelua coordonarea, conducerea destinului Cercetarii in situatia in care ne gasim, in care, desi a existat o evolutie pozitiva in materie de infrastructura, in schimb in materie de realizari efective in domeniul Cercetarii, cu foarte putine exceptii, inca mai avem multe de imbunatatit", a spus premierul la ceremonia de la Ministerul Educatiei si Cercetarii.

Conform lui Orban, laserul de la Magurele "poarta intr-o mare masura amprenta" noului secretar de stat. "Aici nu poti sa atribui merite exclusive unor persoane, dar Laserul de la Magurele intr-o mare masura poarta amprenta domniei sale si implicarea domniei sale, chiar daca altii au cules laurii. Ca asa este: vin unii si se trezesc cu cadouri fara sa fi facut nimic. Dar aceasta este viata publica, nu totdeauna cine taie panglica este cel care este si autorul unui proiect mare, unui proiect major", a adaugat el.