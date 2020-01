Mihai Fifor critica ideea de desfiintare a programului "Prima Casa", anuntata de ministrul Finantelor, Florin Citu, considerand ca este "o noua lovitura din partea PNL".

"Guvernul PNL a mai distrus un program, de care beneficiau anual zeci de mii de familii tinere.

Guvernul PNL a alocat pentru Programul 'Prima Casa' doar 200 de milioane de lei in anul 2020. Asta inseamna ca doar 2.100 de familii de tineri isi vor putea cumpara o casa prin acest program, fata de perioada guvernelor PSD, cand anual erau circa 30.000 de tinere familii obtineau credite avantajoase prin acest program.

Subfinantarea din acest an inseamna practic oprirea programului.

Zi de zi ne intrebam ce rau le-au facut romanii celor de la PNL, incat liberalii lupta cu atata inversunare impotriva cetatenilor acestei tari. Zilnic aflam ca o categorie sociala a primit o noua lovitura din partea PNL, ca s-a mai taiat ceva sau nu se va da un drept castigat. Intr-o zi se taie investitiile la autostrazi sau PNDL, in alta zi PNL anunta ca nu sunt bani pentru dublarea alocatiilor, apoi aflam ca pensionarii si profesorii nu vor primi bani in plus de la 1 septembrie, desi aceste drepturi au fost castigate prin lege, cu alte cuvinte le sunt taiate acele sume de bani, iar acum primesc si tinerii o lovitura din partea PNL: programul 'Prima Casa' nu mai primeste finantarea necesara, fiind practic in moarte clinica.

Acesta este raspunsul cinic al PNL la problema plecarii tinerilor din tara! Posibilitatea de a-si cumpara o locuinta si de a se 'aseza' la casa lor in Romania era principalul stimul care ii determina pe unii tineri sa opteze sa ramana in tara.

Tinerii care nu vor avea norocul sa se numere in primii 2.100 de aplicanti vor fi obligati sa scoata in plus din buzunar peste 100.000 de lei! Atat vor plati in plus tinerii care isi vor cumpara o locuinta de pe piata libera. La fel, tinerii vor plati sume mult mai mari pentru dobanzi. La perioada de rambursare de 30 de ani, vor trebui sa plateasca dobanzi cu 107.325 lei mai mult, la un credit mediu de 60.000 de euro.

Prin aceasta masura, Guvernul PNL da o lovitura puternica si pietei constructiilor, avand in vedere ca, creditele prin Prima Casa reprezentau circa 45% din totalul creditelor ipotecare care au o influenta directa asupra pietei constructiilor.

Cinismul si lipsa de scrupule a liberalilor par fara sfarsit, 'Romania normala' promisa fiind, la randul sau doar o alta proba de ironie amara", a scris pe Facebook Mihai Fifor.