Eugen Teodorovici il critica pe actualul ministru al Finantelor, Flortin Citu, sustinand ca este "un dezastru ca ministru" si ca si-a dovedit pana acum "incompetenta profesionala si politica".

"Citu vrea sa ne arate ca poate. Ca poate sa imprumute mult, mult mai mult - doar ieri 3 miliarde de euro si doar in doua luni 7 miliarde de euro!!! Sa ne confirme ca este doar un impostor ajuns ministru, ca este un diletant atat in ale finantelor, cat si in ale politicii. Ca ignoranta sa atrage ghinionul, dar nu numai pentru el, ci pentru noi toti, chiar si pentru cei care l-au promovat!

E oare nevoie sa-i improspatam memoria lui Citu cu propriile replici halucinante, cu acuzele isterice la adresa mea si a guvernului in legatura cu imprumutul de 3 miliarde de euro din martie 2019? Striga atunci, ceea ce nici el nu credea, ca este un atac asupra sistemului financiar-bancar, ca avem costurile unei tari cu rating JUNK, ca habarnism, ca tupeu si tot asa… Ba, mai mult, oferea si lectii de succes despre cum nu trebuie sa ai nevoie sa te imprumuti sau despre cum trebuie sa te imprumuti la dobanzile la care se imprumuta Germania.

Oare Citu gandeste ca acum romanii vor imprumuturi? Ca imprumuturile peneliste sunt mai 'bune' pentru Romania? Sunt mai necesare, mai mari ori mai scumpe?

Mi-e teama ca raspunsul la toate aceste intrebari il vom primi la pachet cu ratingul de tara din primavara.

Un singur lucru este clar. Suntem condusi prost, tara este guvernata si mai prost sau, mai bine spus, nu este guvernata si... asta ne ocupa tot timpul.

Citu este un dezastru ca ministru. Deunazi vorbea despre 'iresponsabilitatea criminala' a pesedistilor care au votat legile privind cresterea pensiilor si a alocatiilor pentru copii si din cauza carora i-a dat lui cu virgula in buget. Dar ce parere sa aiba oare acelasi Citu despre 'criminala iresponsabilitate' (sic!) a celui care a promulgat cele doua legi, dar si a celor care si-au asumat raspunderea pentru un buget fals care nu cuprinde cresterea pensiilor aprobata prin lege si care amana cresterea alocatiilor, desi a fost aprobata de seful statului si al propriului partid?

Daca nu a ajuns inca la o concluzie, presimt ca penelistul Citu se scalda in prea multa confuzie... sentimentul acela cand nu mai stie daca este cu adevarat inteles si apreciat, daca isi bate cineva joc de el sau daca a valorificat deja la maxim sansele de a-si dovedi incompetenta profesionala si politica", a scris Eugen Teodorovici pe Facebook.